5 novelas que a Record quer esquecer que existiram
Algumas entraram para a lista de facilmente esquecíveis
Consolidada com as novelas bíblicas e agora também com as turcas, a Record já produziu folhetins que foram um fracasso de público e que ela também não faz questão de lembrar que existiram.
Desde a retomada no setor em 2004, teve novela que virou até piada em programa da própria emissora por ninguém assistir.
A Record também já tentou ter sua versão de Malhação, mas que não durou muito tempo.