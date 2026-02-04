5 novelas que a Record quer esquecer que existiram

Algumas entraram para a lista de facilmente esquecíveis

Na Telinha Na Telinha -
5 novelas que a Record quer esquecer que existiram

Consolidada com as novelas bíblicas e agora também com as turcas, a Record já produziu folhetins que foram um fracasso de público e que ela também não faz questão de lembrar que existiram.

Desde a retomada no setor em 2004, teve novela que virou até piada em programa da própria emissora por ninguém assistir.

A Record também já tentou ter sua versão de Malhação, mas que não durou muito tempo.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.