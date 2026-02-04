Ana Maria Braga tem surpresa com Brigido, do BBB 26: "Não foi simpático"

Apresentadora elogiou ex-brother em entrevista, mas criticou comportamento na casa

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Ana Maria Braga teve uma surpresa ao entrevistar Brigido, eliminado do BBB 26 nesta semana.

Com a participação do ex-brother no Mais Você desta quarta-feira (4), a apresentadora o elogiou como convidado do matutino, mas criticou o comportamento dele no reality show da Globo.

Antes de anunciar a exibição de um vídeo da namorada de Brigido, ao final da entrevista, Ana Maria Braga avaliou o ex-BBB: “Você é um cara muito simpático, com a gente aqui… Lá, você não foi muito simpático, não”.

Leia conteúdo completo aqui.