BBB 26: Ana Paula provoca Sarah e promete fazer da sua vida um inferno

A influencer contou a Jonas e Sol que está ansiosa para a jornalista ir para cima dela

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Ana Paula provoca Sarah e promete fazer da sua vida um inferno

Ana Paula Renault e Sarah Andrade trocaram farpas no BBB 26 nesta quarta-feira (4).

A jornalista, que voltou do seu segundo paredão, prometeu que fará da vida da influencer um verdadeiro inferno a partir de agora.

“Tenho medo de você não gata, fica bem tranquila”, disse Sarah.

Leia também

“Que horas que eu falei que é pra você ter medo?

Falei só que é pra você arrumar sua própria história.

Não ficar se utilizando dos outros pra tentar ter enredo e aparecer aqui dentro.

Acorda pro jogo!”, respondeu Ana Paula.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.