BBB 26: Ana Paula provoca Sarah e promete fazer da sua vida um inferno
A influencer contou a Jonas e Sol que está ansiosa para a jornalista ir para cima dela
Ana Paula Renault e Sarah Andrade trocaram farpas no BBB 26 nesta quarta-feira (4).
A jornalista, que voltou do seu segundo paredão, prometeu que fará da vida da influencer um verdadeiro inferno a partir de agora.
“Tenho medo de você não gata, fica bem tranquila”, disse Sarah.
“Que horas que eu falei que é pra você ter medo?
Falei só que é pra você arrumar sua própria história.
Não ficar se utilizando dos outros pra tentar ter enredo e aparecer aqui dentro.
Acorda pro jogo!”, respondeu Ana Paula.