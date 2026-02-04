BBB 26: Ana Paula segue como favorita, enquanto rejeição de Maxiane, Jordana e Sarah dispara, aponta Termômetro NT

Enquete do NaTelinha mede o favoritismo dos participantes no reality da Globo

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

O BBB 26 caiu na boca do povo.

Com um elenco dividido entre pipocas, veteranos e camarotes, a vigésima sexta edição do reality apresentado por Tadeu Schmidt virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, diante da velocidade que as coisas acontecem na casa mais vigiada do Brasil.

A desclassificação de Henri Castelli, que chegou a ter duas convulsões no confinamento; o ambiente cruel do Quarto Branco, alvo de muitas críticas; a desistência de Pedro, participante controverso que cometeu assédio contra Jordana na despensa; a expulsão de Paulo Augusto; e a rivalidade construída por Ana Paula Renault contra Brigido, Sarah Andrade, Jonas Sulzbach, Maxiane, Alberto Cowboy, Marciele e Sol Vega se tornaram os pontos altos desta temporada.

