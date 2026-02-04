BBB 26: Babu e Juliano criticam jogo de Maxiane: "Quer ter marra no ao vivo"

A dupla também detonou Alberto Cowboy, Sarah Andrade, Marciele, Jordana e Jonas Sulzbach

Babu Santana e Juliano Floss estão de olho no jogo de Alberto Cowboy, Sarah Andrade, Maxiane e Marciele no BBB 26.

Em conversa no jardim, a dupla analisou o quarteto e as últimas movimentações no reality.

“Ele [Cowboy] está tentando entrar lá no grupinho das meninas.

Ou trazer o grupinho das meninas pra ele”, comentou o ator.

“Acho que já trouxe.

E quem tentou fazer isso não foi ele, foi Sarah.

A partir do momento em que Sarah teve um embate com a Ana Paula e a Maxiane teve, elas já juntaram”, observou o dançarino.

