BBB 26: Babu e Juliano criticam jogo de Maxiane: "Quer ter marra no ao vivo"
A dupla também detonou Alberto Cowboy, Sarah Andrade, Marciele, Jordana e Jonas Sulzbach
Babu Santana e Juliano Floss estão de olho no jogo de Alberto Cowboy, Sarah Andrade, Maxiane e Marciele no BBB 26.
Em conversa no jardim, a dupla analisou o quarteto e as últimas movimentações no reality.
“Ele [Cowboy] está tentando entrar lá no grupinho das meninas.
Ou trazer o grupinho das meninas pra ele”, comentou o ator.
“Acho que já trouxe.
E quem tentou fazer isso não foi ele, foi Sarah.
A partir do momento em que Sarah teve um embate com a Ana Paula e a Maxiane teve, elas já juntaram”, observou o dançarino.