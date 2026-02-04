BBB 26 e a velha reclamação sobre edição num reality já decidido no celular

Ao insinuar que a edição ainda define destinos, Sarah Andrade ignora que o BBB há anos é decidido nas redes e no consumo digital

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

No BBB 26, Sarah Andrade volta a recorrer a um argumento recorrente entre participantes experientes do reality: a edição da Globo não mostraria o “dia a dia real” da casa e teria peso excessivo na construção das narrativas do jogo.

Em conversas internas, ela não acusa diretamente a produção, mas insinua que a forma como os acontecimentos são exibidos interfere na percepção do público, favorecendo ou prejudicando determinados jogadores.

Leia conteúdo completo aqui.