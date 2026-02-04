BBB 26: Jonas bate boca com Leandro e Ana Paula e duvida da força da dupla
Jornalista chegou a desafiar o modelo a enfrentá-la no paredão
O clima anda pesado no BBB 26 nesta quarta-feira (4).
Depois da treta entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade, Jonas Sulzbach protagonizou uma discussão com Leandro e a jornalista por causa das tarefas domésticas.
“Tenho problema nenhum em limpar banheiro, limpar seus mijos no vaso…”, disse o modelo.
“Milena!
Vamos falar com a Milena.
Não tô aqui não, irmão”, debochou o produtor cultural.
“É o senhor que mija no vaso!”, acusou o veterano.
“Milena!
Próximo banheiro o senhor aqui já combinou que vai limpar, viu”, afirmou o pipoca.