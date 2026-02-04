BBB 26: Jonas bate boca com Leandro e Ana Paula e duvida da força da dupla

Jornalista chegou a desafiar o modelo a enfrentá-la no paredão

O clima anda pesado no BBB 26 nesta quarta-feira (4).

Depois da treta entre Ana Paula Renault e Sarah Andrade, Jonas Sulzbach protagonizou uma discussão com Leandro e a jornalista por causa das tarefas domésticas.

“Tenho problema nenhum em limpar banheiro, limpar seus mijos no vaso…”, disse o modelo.

“Milena!

Vamos falar com a Milena.

Não tô aqui não, irmão”, debochou o produtor cultural.

“É o senhor que mija no vaso!”, acusou o veterano.

“Milena!

Próximo banheiro o senhor aqui já combinou que vai limpar, viu”, afirmou o pipoca.

