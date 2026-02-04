BBB 26: Maxiane é confrontada por Ana Paula e corre para chorar no Quarto do Líder
Sister revelou em mais um monólogo que vai vetar a rival de sua festa
Ana Paula Renault voltou do seu segundo paredão no BBB 26 disposta a fazer da vida dos rivais um verdadeiro inferno.
Depois de confrontar Sarah Andrade e Jonas Sulzbach, a jornalista tirou Maxiane do sério na cozinha.
“E aí líder, você teve o recado que mereceu?”, questionou a loira.
“Bom dia, meu amor, bom dia!”, respondeu a pernambucana.
“Pra mim tá sendo um excelente dia.
Voltei de um paredão que você me colocou!”, devolveu a veterana.