BBB 26: Maxiane é confrontada por Ana Paula e corre para chorar no Quarto do Líder

Sister revelou em mais um monólogo que vai vetar a rival de sua festa

-
Ana Paula Renault voltou do seu segundo paredão no BBB 26 disposta a fazer da vida dos rivais um verdadeiro inferno.

Depois de confrontar Sarah Andrade e Jonas Sulzbach, a jornalista tirou Maxiane do sério na cozinha.

“E aí líder, você teve o recado que mereceu?”, questionou a loira.

“Bom dia, meu amor, bom dia!”, respondeu a pernambucana.

“Pra mim tá sendo um excelente dia.

Voltei de um paredão que você me colocou!”, devolveu a veterana.

