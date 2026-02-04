BBB 26: Maxiane e Marciele lançam dúvida sobre Marcelo e Samira: "Não vou mais falar de jogo"
Sisters se queixaram da proximidade dos aliados com Babu Santana e Ana Paula Renault
Em conversa no Quarto do Líder do BBB 26, Maxiane e Marciele se queixaram da proximidade de Marcelo e Samira com alguns dos seus desafetos no jogo, como Babu Santana e Ana Paula Renault.
A dupla falou em dar um ultimato aos aliados.
“Quantas vezes ele [Marcelo] veio aqui, pra ficar sozinho comigo?”, questionou Maxiane.
“Não veio”, respondeu Marciele.
“Nenhuma.
Sabe porque ele não veio?
Não quero ficar aqui em cima muito, pra não se indispor com a galera lá de baixo”, acusou a líder.