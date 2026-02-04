BBB 26: Maxiane pede ajuda a Sarah e ensaia discurso para vetar Ana Paula da festa
Sister continua obcecada pela jornalista, que a confrontou mais cedo na cozinha
Maxiane segue obcecada por Ana Paula Renault no BBB 26.
Em conversa com Marciele e Sarah Andrade na tarde desta quarta-feira (4), a influencer avisou que mudou de ideia novamente e vai vetar a jornalista de participar de sua festa.
A líder aproveitou para ensaiar seu discurso.
“Eu tô na dúvida amiga, se eu veto ela [Ana Paula] da minha festa ou não.
Porque p*rra, eu tava quieta no meu canto, vem encher meu saco?”, comentou a sister.
“Por mim tu veta”, respondeu a cunhã.
“Por mim tu veta também.
Eu, se ganhar o Anjo, dou o Monstro de novo”, avisou a loira.