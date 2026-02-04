BBB 26: Maxiane pede ajuda a Sarah e ensaia discurso para vetar Ana Paula da festa

Sister continua obcecada pela jornalista, que a confrontou mais cedo na cozinha

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Maxiane pede ajuda a Sarah e ensaia discurso para vetar Ana Paula da festa

Maxiane segue obcecada por Ana Paula Renault no BBB 26.

Em conversa com Marciele e Sarah Andrade na tarde desta quarta-feira (4), a influencer avisou que mudou de ideia novamente e vai vetar a jornalista de participar de sua festa.

A líder aproveitou para ensaiar seu discurso.

Leia também

“Eu tô na dúvida amiga, se eu veto ela [Ana Paula] da minha festa ou não.

Porque p*rra, eu tava quieta no meu canto, vem encher meu saco?”, comentou a sister.

“Por mim tu veta”, respondeu a cunhã.

“Por mim tu veta também.

Eu, se ganhar o Anjo, dou o Monstro de novo”, avisou a loira.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.