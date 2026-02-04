BBB 26: Samira e Jordana discutem com direito a ameaça de paredão: "Palestrinha"

Gaúcha desabafou com Juliano e revelou a intenção de emparedar a nova rival

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Samira e Jordana discutem com direito a ameaça de paredão: "Palestrinha"

A quarta-feira (4) segue tensa no BBB 26.

Samira e Jordana também trocaram farpas na cozinha e a loira chegou a chamar a morena de “palestrinha”.

Depois, em conversa com Juliano Floss, a gaúcha ameaçou a nova rival com um paredão.

Leia também

“Você fala muito sem coerência”, disse Samira.

“Eu acho que você tá indo muito na onda das pessoas”, retrucou Jordana.

“Pela onda das pessoas?

Onda de quem?”, reagiu a atendente de bar.

“Eu acho que sim.

Acho que você tá indo onde te convém.

Tô começando a perceber esse movimento seu, de estar indo onde te convém”, acusou a advogada.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.