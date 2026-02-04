BBB 26: Samira e Jordana discutem com direito a ameaça de paredão: "Palestrinha"
Gaúcha desabafou com Juliano e revelou a intenção de emparedar a nova rival
A quarta-feira (4) segue tensa no BBB 26.
Samira e Jordana também trocaram farpas na cozinha e a loira chegou a chamar a morena de “palestrinha”.
Depois, em conversa com Juliano Floss, a gaúcha ameaçou a nova rival com um paredão.
“Você fala muito sem coerência”, disse Samira.
“Eu acho que você tá indo muito na onda das pessoas”, retrucou Jordana.
“Pela onda das pessoas?
Onda de quem?”, reagiu a atendente de bar.
“Eu acho que sim.
Acho que você tá indo onde te convém.
Tô começando a perceber esse movimento seu, de estar indo onde te convém”, acusou a advogada.