BBB 26: Sarah entra em estado de negação e distorce discurso de Tadeu Schmidt
Influencer criou várias teorias para a eliminação de Brigido e a permanência de Ana Paula
Sarah Andrade entrou em estado de negação com a eliminação de Brigido no terceiro paredão do BBB 26.
Em conversa com Sol Vega, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, a influencer ressignificou o discurso de Tadeu Schmidt.
Para a loira, o texto do apresentador foi direcionado tanto para Brigido quanto para Ana Paula Renault.
Ela ainda opinou que acha que a berlinda foi decidida no voto a voto entre o legendário e a jornalista – o brother tomou quase 78% dos votos, contra 10% da rival e 12% de Leandro.