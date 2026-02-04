BBB 26: Tiago Abravanel lamenta que Sarah não esteja conseguindo enxergar o jogo

Cantor ainda relembrou que foi convidado para a edição de Juliette

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Tiago Abravanel esteve no Encontro desta quarta-feira (4) e relembrou sua desistência no BBB 22.

“Todas as desistências que aconteceram depois da minha participação, sempre vem um gatilho”, relatou ele, que ainda lamentou o fato de Sarah Andrade não estar conseguindo enxergar o jogo.

“Entrar lá é um desafio gigantesco.

E você escolher desistir é um lugar muito delicado, mas ao mesmo tempo corajoso.

Quis tanto estar ali dentro.

E fui chamado pra fazer o 21, da Juliette, só que na época, acabou não rolando e me chamaram no ano seguinte porque queria muito participar”, acrescentou.

