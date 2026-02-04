BBB 26: Tiago Abravanel lamenta que Sarah não esteja conseguindo enxergar o jogo
Cantor ainda relembrou que foi convidado para a edição de Juliette
Tiago Abravanel esteve no Encontro desta quarta-feira (4) e relembrou sua desistência no BBB 22.
“Todas as desistências que aconteceram depois da minha participação, sempre vem um gatilho”, relatou ele, que ainda lamentou o fato de Sarah Andrade não estar conseguindo enxergar o jogo.
“Entrar lá é um desafio gigantesco.
E você escolher desistir é um lugar muito delicado, mas ao mesmo tempo corajoso.
Quis tanto estar ali dentro.
E fui chamado pra fazer o 21, da Juliette, só que na época, acabou não rolando e me chamaram no ano seguinte porque queria muito participar”, acrescentou.