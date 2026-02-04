Cidade brasileira desafia a ciência com fenômeno natural único no Brasil

Condições extremas criaram um espetáculo que desafia expectativas sobre o clima nacional

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Diogo Elzinga)

No Sul do país, uma pequena cidade catarinense vem despertando a atenção de cientistas, meteorologistas e turistas ao apresentar um fenômeno natural considerado único em território brasileiro.

Localizada na Serra Catarinense, Urupema se destaca por registrar as temperaturas mais baixas do Brasil e por reunir condições geográficas e climáticas que resultam em eventos raros, pouco associados ao clima predominantemente tropical do país.

O fenômeno ocorre no topo do Morro das Torres, área mais elevada do município, a mais de 1.300 metros de altitude.

Em períodos de frio intenso e persistente, quando as temperaturas permanecem abaixo de zero por vários dias consecutivos, uma cascata formada por duas quedas d’água congela completamente.

O congelamento da água em movimento cria uma estrutura sólida de gelo, fenômeno incomum e que exige condições atmosféricas muito específicas, segundo especialistas em climatologia.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Epagri/Ciram, Urupema frequentemente recebe massas de ar polar intensas durante o inverno.

Essas correntes, associadas à altitude elevada e à baixa circulação de ventos locais, favorecem quedas acentuadas de temperatura, que já atingiram marcas inferiores a –6 °C.

Esse conjunto de fatores explica por que o município registra recordes de frio e eventos naturais raros no contexto brasileiro.

Urupema está situada a cerca de 200 quilômetros de Florianópolis e integra a região do Planalto Serrano de Santa Catarina.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui população reduzida, inferior a 3 mil habitantes, e economia baseada principalmente na agropecuária, no extrativismo vegetal e no turismo rural.

O acesso se dá por rodovias asfaltadas, e o aeroporto regional mais próximo está localizado em Lages. Além do fenômeno da cascata congelada, a cidade atrai visitantes por sua paisagem natural preservada, marcada por araucárias centenárias, trilhas de montanha e rica biodiversidade.

A região também é conhecida por eventos naturais sazonais, como a migração dos papagaios-charão durante a colheita do pinhão.

Para pesquisadores e órgãos ambientais, Urupema representa um laboratório natural a céu aberto, onde clima, relevo e biodiversidade se combinam de forma singular no Brasil.

