Coração Acelerado: Agrado ouve confissão inesperada e fica em choque

Revelação surge durante jantar afetado por chá preparado no rancho

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Um acontecimento envolvendo Agrado (Isadora Cruz) passa a ocupar o centro da narrativa de Coração Acelerado após uma revelação feita por Naiane (Isabelle Drummond) durante uma noite no rancho onde João (Filipe Bragança) está hospedado.

A situação ocorre depois que um plano elaborado pela vilã não se desenvolve como previsto.

Agrado (Isadora Cruz) se torna o ponto central de um episódio de Coração Acelerado após ouvir declarações inesperadas feitas por Naiane (Isabelle Drummond) durante uma noite no rancho onde João (Filipe Bragança) está hospedado.

A situação ocorre depois que uma bebida preparada com ervas provoca revelações entre os presentes.

Leia conteúdo completo aqui.