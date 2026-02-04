Coração Acelerado: Agrado ouve confissão inesperada e fica em choque

Revelação surge durante jantar afetado por chá preparado no rancho

Coração Acelerado: Agrado ouve confissão inesperada e fica em choque

Um acontecimento envolvendo Agrado (Isadora Cruz) passa a ocupar o centro da narrativa de Coração Acelerado após uma revelação feita por Naiane (Isabelle Drummond) durante uma noite no rancho onde João (Filipe Bragança) está hospedado.

A situação ocorre depois que um plano elaborado pela vilã não se desenvolve como previsto.

A situação ocorre depois que uma bebida preparada com ervas provoca revelações entre os presentes.

A situação ocorre depois que uma bebida preparada com ervas provoca revelações entre os presentes.

