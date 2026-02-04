Coração Acelerado: Naiane invade lua de mel de João Raul e Agrado

Influencer aparece de surpresa no rancho do Mozão e passa vergonha

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) descobre que João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) estão em lua de mel e invade rancho do Mozão do Brasil para atrapalhar a intimidade do casal.

Inconformada em perder o crush para a prima, a filha de Zilá (Leandra Leal) vai contar com a ajuda de Ronei (Thomás Aquino), que tem interesse em manter o contrato do artista com o Grupo Alaô.

