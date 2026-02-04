Coração Acelerado: Naiane invade lua de mel de João Raul e Agrado

Influencer aparece de surpresa no rancho do Mozão e passa vergonha

Na Telinha Na Telinha -
Coração Acelerado: Naiane invade lua de mel de João Raul e Agrado

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) descobre que João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) estão em lua de mel e invade rancho do Mozão do Brasil para atrapalhar a intimidade do casal.

Inconformada em perder o crush para a prima, a filha de Zilá (Leandra Leal) vai contar com a ajuda de Ronei (Thomás Aquino), que tem interesse em manter o contrato do artista com o Grupo Alaô.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.