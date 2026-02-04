Coração Acelerado: Naiane se rasga em elogios para a prima: "Linda!

Coração Acelerado: Naiane se rasga em elogios para a prima: "Linda!

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) arma mais uma para separar Agrado (Isadora Cruz) de João Raul (Filipe Bragança), mas feitiço vira contra a feiticeira e cowgirl acaba confirmando que o Mozão ama a sua prima.

A Princesinha do Country e o sertanejo passaram a noite juntos em uma cabana, mas nada demais aconteceu entre eles dois.

Porém, a filha de Zilá (Leandra Leal) vai tentar usar essa história para fazer a mocinha acreditar que foi traída e terminar com o galã.

