Coração Acelerado: Naiane se rasga em elogios para a prima: "Linda!

Cowgirl promove jogo da verdade com chá destrava línguas e noite tem grandes revelações

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Naiane (Isabelle Drummond) arma mais uma para separar Agrado (Isadora Cruz) de João Raul (Filipe Bragança), mas feitiço vira contra a feiticeira e cowgirl acaba confirmando que o Mozão ama a sua prima.

A Princesinha do Country e o sertanejo passaram a noite juntos em uma cabana, mas nada demais aconteceu entre eles dois.

Porém, a filha de Zilá (Leandra Leal) vai tentar usar essa história para fazer a mocinha acreditar que foi traída e terminar com o galã.

