Diamante da temporada? Entenda as referências de Tadeu Schmidt ao eliminar Brigido no BBB 26
Brother não entenderam discurso do apresentador, que também citou Lady Whistledown
Tadeu Schmidt deixou muita gente confusa dentro e fora do BBB 26 com o discurso de eliminação de Brigido, que deixou o reality show da Globo na terça-feira (3).
O apresentador falou em “diamante da temporada” e citou uma frase de Lady Whistledown, e muitos não pegaram as referências.
As menções foram à série Bridgerton, da Netflix, sobre a monarquia britânica no século 19.
Foi uma brincadeira de Tadeu com o fato de alguns participantes errarem o nome de Brigido – por vezes, ele era chamado de “Brigiton” ou nomes similares, o que remetia à produção do streaming.