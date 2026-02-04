Diamante da temporada? Entenda as referências de Tadeu Schmidt ao eliminar Brigido no BBB 26

Brother não entenderam discurso do apresentador, que também citou Lady Whistledown

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Tadeu Schmidt deixou muita gente confusa dentro e fora do BBB 26 com o discurso de eliminação de Brigido, que deixou o reality show da Globo na terça-feira (3).

O apresentador falou em “diamante da temporada” e citou uma frase de Lady Whistledown, e muitos não pegaram as referências.

As menções foram à série Bridgerton, da Netflix, sobre a monarquia britânica no século 19.

Foi uma brincadeira de Tadeu com o fato de alguns participantes errarem o nome de Brigido – por vezes, ele era chamado de “Brigiton” ou nomes similares, o que remetia à produção do streaming.

