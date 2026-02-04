Eliminado, Brigido critica sister "sem enredo" no BBB 26: "Não procura embates"

Saiba quem foi o alvo dos comentários dele no Mais Você desta quarta-feira (4)

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Eliminado do BBB 26, Brigido criticou uma das participantes que seguem no reality show da Globo.

Em entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira (4), ele apontou que uma das sister “não tem enredo”.

Ao final da entrevista, em uma dinâmica com referências a um patrocinador do matutino da Globo, o ex-brother comentou o jogo de Samira.

Leia conteúdo completo aqui.