Êta Mundo Melhor: Policarpo é preso em jaula e vira alvo de vingança cruel

Mascote da fábrica sofre represália após mudança no controle do negócio

Na Telinha Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Policarpo é preso em jaula e vira alvo de vingança cruel

A história de Êta Mundo Melhor passa a ter como eixo central a prisão de Policarpo, mascote da fábrica, após a mudança no comando da empresa.

A decisão parte de Sandra (Flávia Alessandra), que assume legalmente a propriedade do negócio depois de um acordo financeiro que não é cumprido por Candinho (Sergio Guizé).

Sandra articula com Ernesto (Eriberto Leão) um plano para se apropriar da fábrica.

Leia também

Com a dívida não quitada, ela toma posse da empresa e de todos os bens vinculados à transação, incluindo o burro Policarpo, que passa a ficar sob sua responsabilidade direta.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.