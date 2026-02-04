Êta Mundo Melhor: Policarpo é preso em jaula e vira alvo de vingança cruel

Mascote da fábrica sofre represália após mudança no controle do negócio

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

A história de Êta Mundo Melhor passa a ter como eixo central a prisão de Policarpo, mascote da fábrica, após a mudança no comando da empresa.

A decisão parte de Sandra (Flávia Alessandra), que assume legalmente a propriedade do negócio depois de um acordo financeiro que não é cumprido por Candinho (Sergio Guizé).

Sandra articula com Ernesto (Eriberto Leão) um plano para se apropriar da fábrica.

Com a dívida não quitada, ela toma posse da empresa e de todos os bens vinculados à transação, incluindo o burro Policarpo, que passa a ficar sob sua responsabilidade direta.

