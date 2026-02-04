Êta Mundo Melhor: Policarpo é preso em jaula e vira alvo de vingança cruel
Mascote da fábrica sofre represália após mudança no controle do negócio
A história de Êta Mundo Melhor passa a ter como eixo central a prisão de Policarpo, mascote da fábrica, após a mudança no comando da empresa.
A decisão parte de Sandra (Flávia Alessandra), que assume legalmente a propriedade do negócio depois de um acordo financeiro que não é cumprido por Candinho (Sergio Guizé).
Sandra articula com Ernesto (Eriberto Leão) um plano para se apropriar da fábrica.
Com a dívida não quitada, ela toma posse da empresa e de todos os bens vinculados à transação, incluindo o burro Policarpo, que passa a ficar sob sua responsabilidade direta.