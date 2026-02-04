Êta Mundo Melhor: Sandra apreende Policarpo e o enjaula

Candinho não paga dívida e vilã toma posse de todos os bens do caipira

Êta Mundo Melhor: Sandra apreende Policarpo e o enjaula

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Sandra (Flávia Alessandra) toma posse dos bens de Candinho (Sérgio Guizé), inclusive de Policarpo, e manterá o burro enjaulado só por maldade.

O caipira é avisado por Simbá (Arthur Yera) que Samir (Davi Malizia) não come nada e nem interage com as crianças desde que foi obrigado a voltar para a Casa dos Anjos, e só pensa em salvar o filho.

