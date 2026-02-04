Felipeh Campos revela se saiu magoado do SBT: "Pedi demissão"

Felipeh Campos atualmente comanda o Melhor da Noite, na Band, mas antes disso, teve passagem pelo SBT onde fazia dobradinha com Luiz Bacci no Alô Você.

“Eu não saí magoado com o SBT.

Tanto que eu pedi demissão”, revelou ele ao NaTelinha Talk na noite dessa terça-feira (3).

Em conversa conduzida por Helô Amighini e Drika Oliveira, Felipeh Campos justificou: “Eu sou desses.

Eu sou de pegar minhas coisas, virar minhas costas e ir embora.

Isso é em tudo.

Eu pedi demissão da RedeTV!, eu pedi demissão da Record, eu pedi demissão do SBT”.

