Isabelly Carvalho destaca parceria com Larissa Manoela na reta final de Êta Mundo Melhor

Intérprete de Anabela na trama das seis reflete sobre a transição da personagem para a vilania e a experiência de contracenar com nomes como Letícia Sabatella

Na Telinha Na Telinha -
Isabelly Carvalho destaca parceria com Larissa Manoela na reta final de Êta Mundo Melhor

Com a proximidade do fim das gravações de Êta Mundo Melhor, a atriz Isabelly Carvalho avalia sua trajetória na novela das seis da Globo.

Na trama, sua personagem, Anabela, passou por uma mudança de rumo ao descobrir que é filha de Estela, papel interpretado por Larissa Manoela.

A atriz mirim comenta o arco dramático da personagem e a convivência nos bastidores da produção.

Leia também

A evolução de Anabela na história envolveu uma transição de comportamento que exigiu novas nuances da intérprete.

Isabelly Carvalho descreve como foi o processo de construção dessa nova fase e a interação com Larissa Manoela durante as gravações das cenas de conflito.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.