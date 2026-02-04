Isabelly Carvalho destaca parceria com Larissa Manoela na reta final de Êta Mundo Melhor

Intérprete de Anabela na trama das seis reflete sobre a transição da personagem para a vilania e a experiência de contracenar com nomes como Letícia Sabatella

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Com a proximidade do fim das gravações de Êta Mundo Melhor, a atriz Isabelly Carvalho avalia sua trajetória na novela das seis da Globo.

Na trama, sua personagem, Anabela, passou por uma mudança de rumo ao descobrir que é filha de Estela, papel interpretado por Larissa Manoela.

A atriz mirim comenta o arco dramático da personagem e a convivência nos bastidores da produção.

A evolução de Anabela na história envolveu uma transição de comportamento que exigiu novas nuances da intérprete.

Isabelly Carvalho descreve como foi o processo de construção dessa nova fase e a interação com Larissa Manoela durante as gravações das cenas de conflito.

