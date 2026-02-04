Iván Moré estreia programa no YouTube: "Sempre resisti"
Jornalista teve passagem pela Globo e mais recentemente, pela RedeTV!
Ivan Moré repaginou o Qualé, Moré, que foi ao ar na RedeTV!, para estrear no YouTube.
O jornalista afirmou que não era adepto à ideia de ter um programa na internet.
“Sempre resisti em fazer programas no digital”, confessou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo desta quarta-feira (4).
O jornalista tem a mente muito voltada à TV.
“A ideia é ir aos pouquinhos, com paciência, dando passos para conquistar uma nova geração.
Uma geração mais digital, que não assiste à TV, mas gosta do YouTube.
E me conectar com esse público através de um conteúdo bem-humorado, leve e bem-feito”, projetou.