Não há ninguém mais estressado do que jovens de 25 a 35 anos achando que está ficando sem tempo

Pressão por carreira, estabilidade e realizações pessoais marca a chamada “crise dos 25 anos”. Especialistas explicam por que essa sensação é comum

Gabriel Yuri Souto - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Homens entre 25 e 35 anos vivem uma fase intensa da vida adulta. Nesse período, decisões sobre carreira, relacionamento, casamento e novas responsabilidades ganham peso. Como resultado, muitos sentem que o tempo está acabando, o que aumenta o estresse e a ansiedade.

Esse sentimento integra o que psicólogos chamam de “crise dos 25 anos”. Nessa etapa, as pessoas passam a questionar escolhas, comparar trajetórias e projetar o futuro com mais cobrança.

Embora pareça que todos avançam mais rápido, essa percepção costuma existir mais na mente do que na realidade.

A sensação de atraso nasce da comparação

Com a presença constante das redes sociais, a comparação se tornou quase automática. Jovens observam conquistas alheias, como promoções, casamentos ou viagens, e concluem que ficaram para trás.

No entanto, cada trajetória segue um ritmo diferente. Além disso, muitas conquistas exibidas online não mostram os bastidores, os erros ou as dúvidas. Por isso, a ideia de atraso raramente reflete a realidade completa.

Pressa e estresse fazem parte do amadurecimento

Entre os 25 e 35 anos, as responsabilidades aumentam. Contas, cobranças profissionais e expectativas familiares entram em cena. Assim, o corpo e a mente reagem com tensão.

Apesar disso, esse estresse não indica fracasso. Pelo contrário, ele sinaliza amadurecimento. Nesse momento, o jovem adulto passa a assumir o controle da própria vida e a pensar com mais profundidade sobre o futuro.

O senso de urgência também pode ser positivo

Embora cause desconforto, a sensação de pressa pode funcionar como um motor. Muitas pessoas usam esse incômodo para focar mais, estudar, mudar de carreira ou tirar projetos do papel.

Quando bem direcionada, essa energia ajuda a definir prioridades e a buscar realizações alinhadas com valores pessoais. Assim, o que parecia apenas ansiedade pode se transformar em produtividade e crescimento.

Você não está atrasado

A principal mensagem para quem vive essa fase é simples: você não está sem tempo. A vida adulta não segue um cronograma fixo, e não existe idade certa para alcançar determinados marcos.

Encarar esse período com calma, autoconhecimento e menos comparação ajuda a reduzir o peso da cobrança. Em vez de enxergar a crise como um problema, muitos passam a vê-la como uma oportunidade de ajuste de rota.

Uma fase comum, não um problema individual

Sentir-se pressionado entre os 25 e 35 anos não representa uma falha pessoal. Pelo contrário, essa experiência atinge muitas pessoas e faz parte do processo de construção da vida adulta.

Ao reconhecer isso, o estresse perde força. Com mais clareza e menos urgência, esse momento pode marcar o início de escolhas mais conscientes, tanto no campo pessoal quanto no profissional.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!