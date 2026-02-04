Netflix aponta erro em discurso de Tadeu Schmidt no BBB 26

Apresentador citou Bridgerton na hora de eliminar Brigido

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Durante o discurso que fez na edição ao vivo de terça-feira (3) para eliminar Brigido do BBB 26, Tadeu Schmidt citou a série Bridgerton, mas acabou atribuindo uma fala a Lady Whistledown.

Na verdade, a referência utilizada pelo apresentador veio de Daphne, a Duquesa de Hastings.

“Caro e gentil Tadeu Schmidt, muito obrigada pela citação no discurso de ontem.

Essa frase da Daphne, nossa Duquesa de Hastings, é tão marcante que faz a gente até se confundir mesmo”, postou o perfil oficial da Netflix no Instagram.

