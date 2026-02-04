No BBB 26, Ana Paula abre os olhos de Samira sobre Jordana: "Você não é boba"

Sisters já tinham discutido na manhã desta quarta-feira (4)

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Nesta quarta-feira (4), após a discussão de Samira e Jordana no BBB 26, Ana Paula Renault conversou com a gaúcha e tentou abrir os olhos dela com respeito à advogada.

De acordo com a jornalista, a intenção da morena é criar conflitos para usar as brigas como justificativa de voto.

A veterana suspeita que a rival esteja forçando uma treta com a colega de confinamento para votar nela: “Querem criar conflitos pra depois justificar o voto.

Mas você já entendeu, você não é boba, nunca foi.

É só você entender quem faz isso, e ponto”.

Leia conteúdo completo aqui.