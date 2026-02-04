O que acontece com Rosana em Terra Nostra? Ela terá reviravoltas antes de final feliz

Troca de casais e vai-e-vem romântico movimentam o destino da personagem

Em Terra Nostra, Rosana (Carolina Kasting) foi abandonada por Matteo (Thiago Lacerda) e por Marco Antônio (Marcello Antony).

Ela passará por muitas reviravoltas antes de um final feliz na novela, que está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

Os deslizes de Rosana fazem com que Gumercindo (Antonio Fagundes) cogite mandar a filha para um convento.

Quem intercede pela moça é a mãe dela, Maria do Socorro (Débora Duarte), que não aceita a imposição do destino para a jovem.

