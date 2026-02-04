Os nomes masculinos mais bonitos do mundo, segundo a ciência

Estudos em linguística mostram que a sonoridade de um nome influencia diretamente as emoções que ele desperta

Gabriel Yuri Souto - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Agência Brasil)

Desde sempre, a escolha de um nome envolve emoção, memória afetiva e tradição familiar. No entanto, além do gosto pessoal, a ciência indica que fatores sonoros influenciam diretamente essa decisão.

Isso acontece porque os sons da fala carregam significados simbólicos capazes de transmitir harmonia, suavidade e até confiança logo no primeiro contato.

Por esse motivo, pesquisadores passaram a analisar como a sonoridade impacta a percepção de beleza dos nomes masculinos.

Como resultado, uma pesquisa internacional revelou quais nomes despertam sensações mais positivas quando pronunciados em voz alta, misturando opções modernas, clássicas e até ligadas à realeza.

A ciência por trás da beleza dos nomes

A linguística estuda há décadas a relação entre som e significado. Nesse contexto, conceitos como iconicidade e simbolismo sonoro explicam por que determinados fonemas evocam emoções específicas, mesmo antes de compreendermos o sentido da palavra.

Segundo o professor Bodo Winter, especialista em Linguística Cognitiva da Universidade de Birmingham, sons suaves, vogais abertas e combinações equilibradas costumam agradar mais ao ouvido humano.

Assim, alguns nomes criam uma conexão emocional imediata com quem os escuta.

A partir dessa base teórica, a marca britânica My First Years, em parceria com Winter, analisou centenas de nomes populares.

Dessa forma, os pesquisadores conseguiram identificar quais despertam as melhores sensações auditivas em diferentes culturas.

O nome masculino mais bonito do mundo

De acordo com o estudo, o nome masculino considerado mais bonito do mundo é Zayn. De origem árabe, ele significa literalmente “bonito” ou “belo”, o que reforça ainda mais sua carga simbólica.

Além disso, a pronúncia curta e fluida de Zayn contribui para sua boa aceitação em vários idiomas.

Nos últimos anos, o nome também ganhou projeção internacional graças ao cantor Zayn Malik, ex-integrante da banda britânica One Direction.

Para os pesquisadores, essa combinação entre significado positivo e sonoridade equilibrada torna o nome fácil de lembrar e emocionalmente agradável.

Outros nomes masculinos considerados mais bonitos

Além de Zayn, o levantamento destacou outros nomes que também apresentam harmonia sonora e pronúncia natural. Muitos deles, inclusive, mantêm forte ligação com a tradição europeia e com a família real britânica.

Confira os principais nomes citados na pesquisa e seus respectivos significados:

Nome Origem Significado Zayn Árabe Beleza, encanto e elegância Jesse Hebraico Presente dado com carinho Charlie Germânico Homem livre Louie Germânico Guerreiro famoso William Germânico Protetor decidido Freddie Germânico Governante pacífico George Grego Agricultor, ligado à terra Ali Árabe Nobre, elevado Daniel Hebraico Deus é meu juiz

Como a linguística influencia a escolha dos nomes

Mesmo sem perceber, muitos pais levam a sonoridade em consideração na hora de escolher o nome dos filhos. Pesquisas mostram que combinações difíceis de pronunciar ou confusas tendem a ser evitadas.

A linguista Stephanie Shih, por exemplo, analisou dados de perfis no Facebook e identificou um padrão claro. Segundo o estudo, pais evitam nomes que terminam com a mesma letra com que o sobrenome começa, especialmente o “s”.

Isso ocorre porque a repetição do som pode se misturar na fala. Como consequência, a pronúncia perde fluidez, como nos casos de Marcus Scott ou Nicolas Smith.

O efeito da familiaridade sonora

Outro ponto curioso citado por Bodo Winter envolve o chamado “efeito de mera exposição”, identificado por Jonah Berger e sua equipe em um estudo publicado na revista Psychological Science.

Ao analisar mais de 100 anos de registros de nomes de bebês, os pesquisadores perceberam que eventos marcantes influenciam escolhas futuras.

Quando a mídia repete intensamente determinados nomes, os sons presentes neles passam a parecer mais familiares.

Após o furacão Katrina, por exemplo, aumentou o número de crianças batizadas com nomes que contêm sons semelhantes, como Katie. Assim, quanto mais um som aparece no cotidiano, mais agradável ele se torna para o cérebro humano.

O que considerar ao escolher um nome

Apesar de todos esses estudos, a ciência não impõe regras absolutas. Elementos culturais, idioma, sotaque regional e experiências pessoais continuam influenciando o que cada família considera bonito ou harmonioso.

Por isso, Bodo Winter reforça que, no fim das contas, os pais devem escolher um nome que faça sentido para eles. Mesmo sabendo que existe ciência por trás da sonoridade, o significado emocional e afetivo ainda fala mais alto.

