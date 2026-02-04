Qual o final de Dona Armênia em Rainha da Sucata? Ela descobre o amor e muda até de visual
Megera desiste de botar prédio “na chón” e se transforma por conta de uma paixão
No final de Rainha da Sucata, Dona Armênia (Aracy Balabanian) vai descobrir um novo amor e mudar totalmente de personalidade – e até de visual.
A rival de Maria do Carmo (Regina Duarte) passa por uma reviravolta no desfecho da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Até a reta final da história, Dona Armênia seguirá firme na intenção de colocar o prédio da Sucata “na chón”.
Só que uma virada acontece na vida da megera, que abandona os planos mirabolantes em nome da paixão.