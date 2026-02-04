Qual o final de Dona Armênia em Rainha da Sucata? Ela descobre o amor e muda até de visual

Megera desiste de botar prédio “na chón” e se transforma por conta de uma paixão

Na Telinha Na Telinha -
Qual o final de Dona Armênia em Rainha da Sucata? Ela descobre o amor e muda até de visual

No final de Rainha da Sucata, Dona Armênia (Aracy Balabanian) vai descobrir um novo amor e mudar totalmente de personalidade – e até de visual.

A rival de Maria do Carmo (Regina Duarte) passa por uma reviravolta no desfecho da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Até a reta final da história, Dona Armênia seguirá firme na intenção de colocar o prédio da Sucata “na chón”.

Leia também

Só que uma virada acontece na vida da megera, que abandona os planos mirabolantes em nome da paixão.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.