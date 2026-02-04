Reação de Isis Valverde com Bia do Brás na Globo viraliza na web; vídeo

Ex-BBB surgiu no Encontro desta quarta-feira (4) com peruca de monarca

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

A reação de Isis Valverde ao dividir o palco do Encontro com Beatriz Reis, a Bia do Brás, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (4).

Os internautas se divertiram com a expressão da atriz diante da performance da ex-BBB, que surgiu no matutino da Globo com uma peruca empoada.

O “flagra” da expressão de Isis Valverde ocorreu no momento em que Beatriz Reis comentava os últimos acontecimentos do BBB 26.

Ela chamou a atenção da atriz, que estava sentada a seu lado no sofá: “Vem aqui, Brasil.

Olha, Isis”.

Leia conteúdo completo aqui.