Três Graças: Bebê some após crime e Paulinho trava corrida para evitar saída do país

Caso envolve morte, parto prematuro e adoção ilegal

A trama de Três Graças passa a se concentrar na tentativa de resgate da filha de Joélly (Alana Cabral) após uma sequência de crimes, que obrigará Paulinho entrar no jogo.

O assassinato de Jorginho (Juliano Cazarré) e o desaparecimento da recém-nascida dão início a uma mobilização para localizar a criança, que acaba levada para fora do país.

Os acontecimentos começam quando Raul (Paulo Mendes) revela ao sogro que Samira (Fernanda Vasconcellos) negociou a criança que Joélly aguardava como forma de quitar dívidas dele com Bagdá (Xamã).

A revelação provoca a reação do ex-detento, que decide impedir que a neta seja entregue a um esquema clandestino de adoção.

