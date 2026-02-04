Três Graças: Ferette ganha nova esposa após Zenilda largá-lo
Arminda se muda para apartamento do empresário enquanto ex-mulher se alia a Rogério para reagir
Nos próximos capítulos de Três Graças, a separação de Zenilda (Andréia Horta) e Ferette (Murilo Benício) provoca uma reviravolta nas relações centrais da trama.
Após o fim do casamento, o empresário passa a dividir o apartamento com Arminda (Grazi Massafera), tornando público o caso que motivou a ruptura, enquanto a advogada inicia uma aliança estratégica com Rogério (Eduardo Moscovis).
O rompimento acontece depois que Zenilda retorna ao apartamento antes do previsto e encontra Ferette na cama com Arminda, sua então melhor amiga.
O flagrante provoca um confronto direto entre os três, com agressões e cobranças.