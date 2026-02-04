Três Graças: Gerluce deixa mágoa de lado e perdoa desafeto

Gesto de Jorginho muda relação com a cuidadora antes de sequência de crimes e tragédia familiar

Três Graças: Gerluce deixa mágoa de lado e perdoa desafeto

Em Três Graças, Gerluce (Sophie Charlotte) vive uma virada pessoal ao decidir perdoar Jorginho (Juliano Cazarré), com quem mantinha uma relação marcada por desconfiança e conflitos.

A reconciliação acontece pouco antes de uma série de acontecimentos que envolvem tráfico de bebês, assassinato e o desaparecimento da neta da cuidadora.

O momento que aproxima os dois ocorre durante um jantar na mansão de Arminda (Grazi Massafera), quando Joélly (Alana Cabral), grávida, corre perigo.

Obcecada em impedir o nascimento da criança, a vilã tenta atacar a jovem.

