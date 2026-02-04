Três Graças: Joélly sofre acidente, tem filha roubada e pai assassinado
Criança será levada para o exterior por Lena e Herculano
Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) vai às últimas consequências para cumprir o acordo com Lena (Barbara Reis) e Herculano (Leandro Lima).
A vilã provoca um acidente com Joélly (Alana Cabral), mata Jorginho (Juliano Cazarré) e rouba a bebê para entregar ao casal.
A namorada de Raul (Paulo Mendes) entra em trabalho de parto prematuro.
No caminho para o hospital, o pai da adolescente estranha o comportamento dela e do filho de Arminda (Grazi Massafera), e acaba descobrindo sobre a negociação da criança com a chef de cozinha.