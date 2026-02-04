Três Graças: Joélly sofre acidente, tem filha roubada e pai assassinado

Criança será levada para o exterior por Lena e Herculano

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Joélly sofre acidente, tem filha roubada e pai assassinado

Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) vai às últimas consequências para cumprir o acordo com Lena (Barbara Reis) e Herculano (Leandro Lima).

A vilã provoca um acidente com Joélly (Alana Cabral), mata Jorginho (Juliano Cazarré) e rouba a bebê para entregar ao casal.

A namorada de Raul (Paulo Mendes) entra em trabalho de parto prematuro.

Leia também

No caminho para o hospital, o pai da adolescente estranha o comportamento dela e do filho de Arminda (Grazi Massafera), e acaba descobrindo sobre a negociação da criança com a chef de cozinha.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.