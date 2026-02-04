Três Graças mata Jorginho em sequência brutal e deixa Gerluce em desespero total

Parto, acidente e sumiço de recém-nascida marcam virada da trama

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Três Graças passa a girar em torno da morte de Jorginho (Juliano Cazarré) e da reação de Gerluce (Sophie Charlotte) diante do desaparecimento da neta.

Os eventos se encadeiam após a descoberta de um acordo ilegal envolvendo a criança que Joélly (Alana Cabral) esperava.

A crise se inicia quando Raul (Paulo Mendes) procura o sogro e relata que Samira (Fernanda Vasconcellos) acertou a entrega da bebê como forma de quitar dívidas dele com Bagdá (Xamã).

Diante da informação, Raul decide agir para impedir que a neta seja levada para uma rede clandestina de adoção.

