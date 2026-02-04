Três Graças: Xênica se torna informante de Rogério na Fundação

Relações Públicas seduz capanga de Ferette em busca de provas contra o vilão

Na Telinha - 04 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Rogério (Eduardo Moscovis) nem se esforça para ter Xênica (Carla Marins) do seu lado.

Mordida com a prisão de José Maria (Túlio Starling), a relações públicas da Fundação seduz Macedo (Rodrigo García) em busca de informações contra Ferette (Murilo Benício).

A amiga de Zenilda (Andréia Horta) sempre se mostrou uma funcionária fiel, mas o jogo vira depois que seu filho caiu em uma armação do executivo, indo parar na cadeia injustamente, tendo sua carreira ameaçada.

