Ator da Globo, Diego Martins dá detalhes do trabalho como drag queen
Ele entrou em cena nesta semana como Esteban na novela Coração Acelerado, às 19h
Diego Martins, que interpreta Esteban na novela Coração Acelerado, exibida às 19h na Globo, também trabalha como drag queen.
O ator de 28 anos falou sobre o novo personagem na TV e também sobre os projetos na música em participação no Encontro desta quinta-feira (5).
“Ano passado, assinei com a Universal Music.
Sou a primeira drag da gravadora, estou muito feliz com este momento.
Lançamos um álbum, que chama Tanto, que é um álbum lindo.
Logo após o Carnaval, voltaremos a dar atenção para ele”, comentou Diego Martins.