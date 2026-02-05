BBB 26: Ana Paula dá apavoro em Maxiane, que fica sem reação: "Coordenadora do resort"
Jornalista contou a Breno que optou por não fazer o desafio do Barrado no Baile e ir dormir
Ana Paula Renault voltou a provocar Maxiane na manhã desta quinta-feira (5) no BBB 26.
Na sala, à espera do Raio-X, a jornalista chamou a rival de “coordenadora do resort” e contou que optou por não fazer o desafio do Barrado no Baile.
“Colori o desenho da coordenadora do resort.
Eu tenho que sentar aqui [ao lado da rival], porque eu tenho [problema] na coluna né, querida?
E aí, coordenadora do resort, como é que foi a festinha?”, perguntou a veterana, deixando a adversária sem reação.
“A gente tá em voto de silêncio, cascavel”, respondeu Breno.
“Ah é?
Que bom”, ironizou a loira.