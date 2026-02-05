BBB 26: Ana Paula dá apavoro em Maxiane, que fica sem reação: "Coordenadora do resort"

Jornalista contou a Breno que optou por não fazer o desafio do Barrado no Baile e ir dormir

Ana Paula Renault voltou a provocar Maxiane na manhã desta quinta-feira (5) no BBB 26.

Na sala, à espera do Raio-X, a jornalista chamou a rival de “coordenadora do resort” e contou que optou por não fazer o desafio do Barrado no Baile.

“Colori o desenho da coordenadora do resort.

Eu tenho que sentar aqui [ao lado da rival], porque eu tenho [problema] na coluna né, querida?

E aí, coordenadora do resort, como é que foi a festinha?”, perguntou a veterana, deixando a adversária sem reação.

“A gente tá em voto de silêncio, cascavel”, respondeu Breno.

“Ah é?

Que bom”, ironizou a loira.

