BBB 26: Ana Paula e Juliano bolam estratégia para a Prova do Líder

Dançarino e jornalista também falaram de Jonas Sulzbach e Sarah Andrade

Ana Paula Renault e Juliano Floss tiveram uma conversa importante a respeito da próxima Prova do Líder do BBB 26.

O dançarino também aproveitou para aconselhar a aliada a respeito das provocações a Sarah Andrade.

“Eu acho que o Babu exagera, ‘não ter’.

Se precisar vai ter [embates].

Agora, estrategicamente, tem gente que se você não der a bola, não levanta”, disse o camarote.

“Todas as vezes que eu peguei ela pra rebater, tanto Sincerão, Monstro, ela se enrola e não consegue sair bem”, falou a jornalista.

