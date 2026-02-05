BBB 26: Cowboy apoia Maxiane e detona Ana Paula: "Se acha"

O veterano revelou que está pronto para o embate com a colega

Em conversa com Maxiane durante a festa, Alberto Cowboy detonou Ana Paula Renault no BBB 26.

O veterano elogiou o fato de a pipoca ter escolhido a jornalista para o Barrado no Baile e ainda criticou as atitudes da rival.

“Ela não tem muito a apresentar.

Ou ela apresenta briga, ou não apresenta nada.

Ela não sabe conversar de igual para igual, ela se acha o tempo todo superior”, afirmou o vilão do BBB 7.

