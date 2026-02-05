BBB 26: Cowboy, Maxiane, Jonas e Sarah traçam plano contra Ana Paula: "Acabou"
Quarteto ainda falou sobre o tal "diamante" do discurso de Tadeu Schmidt
Maxiane, Alberto Cowboy, Sarah Andrade e Jonas Sulzbach resolveram declarar guerra a Ana Paula Renault no BBB 26.
Durante a festa, o quarteto combinou de colocar a jornalista em todos os Castigos dos Monstros a partir de agora.
“Eu vi do espelho.
Ela foi no quarto, pegou o casaco, bateu a porta do quarto.
Eu ia colocar a Milena [para o Barrado no Baile]…”, afirmou a pipoca.
“Ela adora o conforto dela, se você tirar o conforto…”, sugeriu o vilão do BBB 7.
“Acabou, você destrói ela”, completou a líder.