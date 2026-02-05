BBB 26: Equipe acusa Governo Federal de incentivar ódio a Jonas; entenda

Casa Civil fez post chamando o brother de 'playboy'

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

A equipe de Jonas Sulzbach se pronunciou detonando a Casa Civil, órgão do Governo Federal que fez uma postagem nas redes sociais chamando o participante do BBB 26 de ‘playboy’.

O post fazia referência a uma discussão dele com Babu Santana, que ilustrava o “povão”.

“A gente entende que reality show polariza e todo mundo quer comentar nas redes, mas aqui estamos falando de um perfil de órgão público”, reclamou a assessoria de imprensa do veterano.

