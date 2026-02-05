BBB 26: Equipe acusa Governo Federal de incentivar ódio a Jonas; entenda
Casa Civil fez post chamando o brother de 'playboy'
A equipe de Jonas Sulzbach se pronunciou detonando a Casa Civil, órgão do Governo Federal que fez uma postagem nas redes sociais chamando o participante do BBB 26 de ‘playboy’.
O post fazia referência a uma discussão dele com Babu Santana, que ilustrava o “povão”.
“A gente entende que reality show polariza e todo mundo quer comentar nas redes, mas aqui estamos falando de um perfil de órgão público”, reclamou a assessoria de imprensa do veterano.