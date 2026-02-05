BBB 26: Jonas Sulzbach vence prova de agilidade e é o novo Líder

Em disputa acirrada contra Marciele e Jonas, o participante levou a melhor e agora tem o poder de indicar alguém direto ao Paredão

O BBB 26 realizou nesta quinta-feira (5) a quarta Prova do Líder da temporada.

A dinâmica foi individual e dividida em etapas eliminatórias, com desafios baseados em raciocínio lógico, agilidade e execução sob pressão de tempo.

Ao final da disputa, o vencedor foi Jonas Sulzbach, que assumiu a liderança da semana.

Antes do início da prova, os dummies explicaram aos participantes o funcionamento da dinâmica, estruturada em três fases.

A primeira etapa exigia que cada competidor descobrisse o segredo de quatro dígitos de um cadeado para se libertar de uma cabine.

Em cada bateria, apenas os dois participantes que conseguissem se soltar no menor tempo avançariam para a fase seguinte.

