BBB 26: Juliano Floss questiona como Mari Gonzalez "aguentou" Jonas Sulzbach
Influenciador digital voltou a criticar o veterano
Na tarde desta quinta-feira (5) no BBB 26, Juliano Floss voltou a criticar Jonas Sulzbach e citou a ex-namorada dele, Mari Gonzalez.
No reality show da Globo, o influenciador digital e o veterano são de grupos opostos e já chegaram a se estranhar diversas vezes.
A rivalidade ganhou novos capítulos depois que o tiktoker pegou um bowl para servir com arroz e criticou a limpeza da louça, que havia sido feita por Jonas, a quem ele apelidou de “quinta série”.