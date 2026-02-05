BBB 26: Juliano Floss questiona como Mari Gonzalez "aguentou" Jonas Sulzbach

Influenciador digital voltou a criticar o veterano

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Juliano Floss questiona como Mari Gonzalez "aguentou" Jonas Sulzbach

Na tarde desta quinta-feira (5) no BBB 26, Juliano Floss voltou a criticar Jonas Sulzbach e citou a ex-namorada dele, Mari Gonzalez.

No reality show da Globo, o influenciador digital e o veterano são de grupos opostos e já chegaram a se estranhar diversas vezes.

A rivalidade ganhou novos capítulos depois que o tiktoker pegou um bowl para servir com arroz e criticou a limpeza da louça, que havia sido feita por Jonas, a quem ele apelidou de “quinta série”.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.