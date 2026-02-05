BBB 26: Maxiane chora, reclama de Ana Paula e implora para não ser eliminada

Sister está muito preocupada de não sobreviver ao seu primeiro paredão

Na Telinha - 05 de fevereiro de 2026

Após levar um apavoro de Ana Paula Renault enquanto aguardava o Raio-X e fingir que não se importava – ela chegou a rir da jornalista junto com Sarah Andrade -, Maxiane foi chorar no Quarto do Líder do BBB 26.

“A outra [Ana Paula] ainda vem me desafiar: ‘Quero ver você voltar do paredão’.

Ai Brasil, pelo amor de Deus, não deixa eu sair daqui não, por favor, Brasil.

Não dá esse gosto pra ela não”, implorou a sister.

