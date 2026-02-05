BBB 26: Maxiane chora, reclama de Ana Paula e implora para não ser eliminada

Sister está muito preocupada de não sobreviver ao seu primeiro paredão

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Maxiane chora, reclama de Ana Paula e implora para não ser eliminada

Após levar um apavoro de Ana Paula Renault enquanto aguardava o Raio-X e fingir que não se importava – ela chegou a rir da jornalista junto com Sarah Andrade -, Maxiane foi chorar no Quarto do Líder do BBB 26.

“A outra [Ana Paula] ainda vem me desafiar: ‘Quero ver você voltar do paredão’.

Ai Brasil, pelo amor de Deus, não deixa eu sair daqui não, por favor, Brasil.

Leia também

Não dá esse gosto pra ela não”, implorou a sister.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.