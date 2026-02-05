BBB 26: Sarah chora, torce pela volta de Brigido e surta com favoritismo de Ana Paula: "Não é possível"

Veterana reclamou da rival em conversa com Sol Vega e Edilson Capetinha

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Sarah chora, torce pela volta de Brigido e surta com favoritismo de Ana Paula: "Não é possível"

Em conversa no quarto, Sarah Andrade, Sol Vega e Edilson Capetinha falaram sobre o jogo de Ana Paula Renault no BBB 26.

A influencer chegou a chorar ao cogitar que a sua grande rival seja a favorita do público.

“Não é possível, não tem como alguém lá fora [tá gostando dela]…”, desabafou Sarah.

Leia também

“Vai saber né, Sarah”, avisou Sol.

“Ela tem os fãs, óbvio que tem, deve ter a galera dela.

Não tô desmerecendo isso.

Mas pra mim, é tipo assim…

é inconcebível um negócio desses!”, disparou a loira.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.