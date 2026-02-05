BBB 26: Sarah chora, torce pela volta de Brigido e surta com favoritismo de Ana Paula: "Não é possível"
Veterana reclamou da rival em conversa com Sol Vega e Edilson Capetinha
Em conversa no quarto, Sarah Andrade, Sol Vega e Edilson Capetinha falaram sobre o jogo de Ana Paula Renault no BBB 26.
A influencer chegou a chorar ao cogitar que a sua grande rival seja a favorita do público.
“Não é possível, não tem como alguém lá fora [tá gostando dela]…”, desabafou Sarah.
“Vai saber né, Sarah”, avisou Sol.
“Ela tem os fãs, óbvio que tem, deve ter a galera dela.
Não tô desmerecendo isso.
Mas pra mim, é tipo assim…
é inconcebível um negócio desses!”, disparou a loira.