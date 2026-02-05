BBB 26: Sarah vê Maxiane como grande favorita após embate com Ana Paula

Veterana cumprimentou a pipoca na festa e disse que ela estaria ganhando muitos seguidores

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Sarah vê Maxiane como grande favorita após embate com Ana Paula

Após indicar Ana Paula Renault ao paredão, Maxiane continuou seu embate com a sister no BBB 26 e a escolheu para o Barrado no Baile, vetando-a de sua festa – a jornalista fez pouco caso da situação, deitou e foi dormir.

Durante a noite, a líder recebeu os cumprimentos de Sarah Andrade, que chegou a comentar que a pipoca estaria ganhando muitos seguidores e se destacando no jogo ao bater de frente com a veterana.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.