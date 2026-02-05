BBB 26: Sarah vê Maxiane como grande favorita após embate com Ana Paula
Veterana cumprimentou a pipoca na festa e disse que ela estaria ganhando muitos seguidores
Após indicar Ana Paula Renault ao paredão, Maxiane continuou seu embate com a sister no BBB 26 e a escolheu para o Barrado no Baile, vetando-a de sua festa – a jornalista fez pouco caso da situação, deitou e foi dormir.
Durante a noite, a líder recebeu os cumprimentos de Sarah Andrade, que chegou a comentar que a pipoca estaria ganhando muitos seguidores e se destacando no jogo ao bater de frente com a veterana.