Dinâmica apresentada por Tadeu Schmidt altera formação do Paredão e amplia imunidades

BBB 26: Semana terá "Duelo de Risco" e mini-Sincerão para agitar a semana; entenda

O BBB 26 terá uma semana marcada por mudanças na dinâmica do jogo, com a introdução do Duelo de Risco e a realização de um mini-Sincerão.

As novidades foram detalhadas nesta quinta-feira (5) pelo apresentador Tadeu Schmidt, durante explicação ao público e aos participantes do programa.

Segundo Tadeu, a sexta (6) será dedicada a uma interação direta com os confinados, em formato reduzido do tradicional Sincerão.

