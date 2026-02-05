BBB 26: Solange defende Ana Paula e critica Sarah: "Traiu a Juliette"

Atriz falou sobre a jornalista em conversa com Marcelo e Leandro

BBB 26: Solange defende Ana Paula e critica Sarah: "Traiu a Juliette"

Após passar vários dias distribuindo cobra para Ana Paula Renault no Queridômetro do BBB 26, Solange Couto revelou que começou a fazer outra leitura da conduta da jornalista na casa mais vigiada do Brasil.

“No começo, eu não queria assunto com Ana Paula.

O jeito dela, a forma de falar, as coisas todas…

Eu tava estudando as pessoas mesmo, cada um.

E aí chegou uma hora que eu disse ‘não, peraí, rapaz’.

É o jeito dela, mas ela ataca com razão.

Ela não ataca à toa”, declarou a atriz.

